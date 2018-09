Governo britânico quer limitar uso de redes sociais para jovens

Durante o carnaval 2018, Lucas Almeida pediu para tirar foto com três rapazes negros que curtiam a folia, e publicou-a em seu Instagram com uma legenda racista: "Vou roubei seu celular (sic)". Um dos jovens, Iarley Duarte, expôs o fato em sua rede social: "Infelizmente, ninguém está livre do racismo e preconceito. Esse babaca chegou no bloco e pediu pra tirar uma foto com a gente", denunciou. Em seguida, Lucas foi demitido de sua empresa; leia a história completa aqui.









Foto: Facebook / @iarley.sena