Governo alemão declara que não tem plano de emergência para pousos alienígenas 

A chancelar da Alemanha, Angela Merkel Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Se um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) aparecer neste momento em solo alemão, o governo não possui diretrizes para lidar com o inusitado assunto. O questionamento é curioso, mas foi levantado pelo deputado Dieter Janecek, do Partido Verde, no chamado Bundestag, a Câmara dos Deputados alemã. De acordo com informações da Associated Press, o governo respondeu formalmente e disse que “não há protocolos ou planos para um possível primeiro contato com vida alienígena” e que “um primeiro contato em território alemão é extremamente improvável, baseado no conhecimento científico atual”.

Apesar da resposta, o deputado Dieter Janecek fez uma conexão com a franquia de ficção Star Trek. No sábado, 18, a mídia estatal alemã, DPA, publicou que o clássico infantil O Pequeno Príncipe foi traduzido para o Klingon, a língua fictícia de uma raça alienígena homônima da famosa série de televisão.