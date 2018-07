Gostinho de cérebro? Conheça o 'frappuccino zumbi' do Starbucks

'Frappuccino Zumbi' do Starbucks Foto: Instagram / @frappuccino

A rede Starbucks lançou mais uma inusitada novidade no que diz respeito ao sabor de seus conhecidos frappuccinos: desta vez, a inspiração é nada menos que um zumbi!

Porém, não é a primeira vez da marca com sabores estranhos. Recentemente, a bebida ganhou versões nos sabores 'sereia' e 'unicórnio'.

Diversos usuários de redes sociais que já experimentaram a novidade comentaram que o sabor é de maçã verde e chocolate, com um gosto bastante doce. A forma como a bebida é servida se assemelha com um líquido verde com pitadas de sangue, abaixo de um cérebro (de creme rosa).

Os fãs brasileiros, no entanto, ainda não poderão experimentar o gostinho do apocalipse: a bebida está disponível apenas nos três países da América do Norte: México, Estados Unidos e Canadá.

Praised from the dead. ⚰#ZombieFrappuccino U.S., Canada & Mexico. Uma publicação compartilhada por Starbucks Frappuccino (@frappuccino) em Out 26, 2017 às 6:32 PDT