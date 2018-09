Gorila anda 'como um humano' para não sujar suas mãos; assista

Gorila de zoológico da Filadélfia andando sobre duas patas. Foto: Twitter / @phillyzoo

O gorila Louis, de 18 anos, do Philadelphia Zoo, nos Estados Unidos, está chamando atenção da internet por conta de um hábito curioso: andar sobre duas pernas, sem pôr as mãos no chão, de forma semelhante a um humano.

Ele faria isso com o intuito de evitar sujar suas mãos.

De acordo com o curador da ala de primatas e pequenos mamíferos, Michael Stern, funcionários do zoológico instalaram uma mangueira de incêndio sobre uma poça de lama, para que o animal passasse pelo local sem se sujar.

Ele ressalta que é bastante incomum que os gorilas andem desta maneira. Na vida selvagem, gorilas da espécie de Louis realizam o ato por no máximo alguns segundos para buscar comida ou percorrer pântanos.

O perfil oficial do Philadelphia Zoo no Twitter publicou um vídeo mostrando a situação: "Apesar de gorilas ocasionalmente andarem em duas pernas, é algo menos comum. Não para Louis, porém - ele pode ser visto andando como bípede com frequência quando suas mãos estão cheias de petiscos ou quando o chão está enlamaçado (então ele não suja suas mãos!)".

Although gorillas occasionally walk on two legs (bipedal), it is less common. Not for Louis though - he can often be seen walking bipedal when his hands are full of snack or when the ground is muddy (so he doesn't get his hands dirty)! pic.twitter.com/6xrMQ1MU9S — Philadelphia Zoo (@phillyzoo) 5 de março de 2018

Com postura melhor que a minha hahahahah — Jessica Castro (@castro_jeeeh) 19 de março de 2018

I think Louis is better looking. And he would not waste the vodka. pic.twitter.com/HK1d2CKmgE — Elizabeth C. Reilly (@ElizabethReilly) 18 de março de 2018