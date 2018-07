Google lança áudiolivros no Brasil e catálogo tem mais de 2 mil opções

Google lançou catálogo de audiolivros. Foto: Bryan Anselm/The New York Times

Para quem não consegue parar para ler ou para quem tem algum tipo de deficiência visual, os audiolivros são uma boa opção. Agora, as pessoas que gostam dessa modalidade de leitura poderão comprar livros na Google Play Store.

Os audiolivros da Google Play começaram a ser comercializados em diversos países em janeiro deste ano e, agora, é a vez do Brasil. Inicialmente, são 2.500 livros disponíveis, que poderão ser ouvidos em smartphones Android e iOS e no computador.

Antes de efetuar a compra, é possível ouvir um trecho gratuito do livro para ver se a história e a voz do narrador agradam. Por tempo limitado, haverá livros por menos de R$ 5, como A Garota no Trem, de Paula Hawkins, O Diário de Anne Frank e O Pequeno Príncipe, além de audiolivros gratuitos.