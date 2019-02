Google facilita buscas por eventos e oferece resultado personalizado

Google permite buscas personalizadas por meio de nova funcionalidade. Foto: Google/Divulgação

Cada vez mais o Google lança funcionalidades que ajudam o usuário no dia a dia. Recentemente, o Assistente da plataforma começou a sugerir atos de gentileza. Agora, a busca por eventos ficou mais fácil, com o diferencial de encontrar algum perto de onde a pessoa está.

Desde quinta-feira, 7, ao pesquisar por eventos, o usuário tem acesso a uma lista de recomendações anunciadas por vários sites.

Por enquanto, a funcionalidade está disponível apenas pelo celular com sistema operacional Android ou iOS.

Para testar, basta procurar, por exemplo, por 'show em São Paulo', 'eventos no Rio' e, com um clique, é possível ter acesso a uma lista de eventos, elencados por nome, data e horário.

Segundo o Google, é possível ainda usar o novo recurso para encontrar shows, peças e demais eventos por meio de filtros como 'hoje', 'amanhã' e 'próxima semana'.

A experiência permite descobrir eventos de forma personalizada, baseada nos interesses do usuário. Neste caso, é preciso fazer login na conta do Google e escolher compartilhar o histórico de busca com a plataforma. Assim, quando clicar em 'Para você', haverá sugestões de eventos dentro de uma categoria que possa interessar à pessoa.

Parece invasão de privacidade? Então, vale lembrar que o usuário tem controle total sobre seu histórico de navegação e pode gerenciá-lo sempre que quiser, não permitindo o compartilhamento, por meio do Minha Atividade.