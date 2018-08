Google convida os usuários a acharem o Wally no Dia da Mentira

O Google convidou seus usuários a acharem o Wally no Maps em brincadeira para o Dia da Mentira Foto: Google Maps/Google

Como parte das comemorações pelo Dia da Mentira, que ocorreu no último domingo, 1, o Google criou uma brincadeira no Maps: convidou os usuários a caçarem o Wally, personagem da famosa série de livros Onde Está Wally?.

Em vários locais do mundo, se o usuário clicar no ícone do Wally, ele será levado a uma das ilustradores feitas pelo criador do personagem, Martin Handford, e terá de procurar o personagem e seus amigos pela paisagem. Se conseguir achar todo mundo, o usuário será levado para a próxima localidade e assim por diante.

A brincadeira está disponível em todas as plataformas com acesso ao Google Maps: browser, iOS e Android e para acessá-la é só clicar no desenho do Wally localizado à esquerda no aplicativo.

