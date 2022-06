Goethe-Institut participa da Semana da Língua Alemã com atividades gratuitas

Semana da Língua Alemã promove série de atividades em modelo híbrido, presencial e online, para que público tenha proximidade com o idioma. Foto: Gabriel Quintão

Dois anos se passaram desde o início da pandemia de covid-19 e o Goethe-Institut, pela primeira vez, participa da Semana da Língua Alemã em um modelo híbrido de atividades.

Em 2022, o público poderá ter mais contato com o idioma alemão através de palestras, bate-papo e outras atrações que serão realizadas online ou presencialmente.

A partir desta sexta, 10, até o dia 19 de junho, o instituto, que fomenta o ensino e aprendizado do idioma germânico, irá participar da Semana da Língua Alemã, criada em 2016 pelas Embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça.

Serão realizados bate-papo com especialistas, atividades com crianças, dicas de melhores filmes e séries para aprender alemão e apresentações musicais.

Todas as atrações têm entrada franca e são ministradas em português e em alemão, em alguns casos. Confira.

Serviço:

Show Munich Supercrew Unplugged

Quando: Sexta-feira, 10 de junho, às 14h

Tendo como lema "Aprender alemão é melhor com música", a banda alemã Munich Supercrew faz do aprendizado do idioma uma experiência digital que fica na memória e motiva os alunos de alemão a estudar. Para alunos de alemão dos níveis A1 e A2.

Onde: Transmissão por Zoom - inscrições aqui.

Deutschland.Kennen.Lernen: workshop de apresentação do aplicativo criado pela cooperação do Goethe-Institut e da APPA (Associação Paulista de Professores de Alemão)

Quando: Sexta-feira, 10 de junho, das 14h às 16h30

Neste workshop presencial dirigido a professoras e professores de alemão, Susanne Gattaz (APPA-Associação Paulista de Professores de Alemão) apresenta o novo aplicativo do Goethe-Institut “Deutsch.Kennen.Lernen” que permite aos usuários conhecer a Alemanha virtualmente. Uma cooperação entre o departamento de cooperação pedagógica do Goethe-Institut e a APPA.

Este evento é exclusivo para associados da APPA e tem vagas limitadas.

Onde: No Goethe-Institut, que fica na rua Lisboa, 974 - Pinheiros, São Paulo

Inscrições aqui.

Palestra “Melhores filmes e séries para aprender alemão”

Quando: Segunda-feira, 13 de junho, das 17h às 17h30

Renata Cheron, aluna do Pasch Recife, recomenda nesta live algumas séries para praticar alemão e aprender um pouco da cultura e dos hábitos do país.

Onde: Transmissão pelo Instagram do Projeto Pasch.

Workshop de programação para crianças com Calliope mini

Quando: Terça-feira, 14 de junho, das 10h às 12h

As crianças programarão um mini piano ou um cronômetro, um treinador mental 1×1 ou um treinador ortográfico com a ajuda do microcontrolador Calliope mini.

Onde: Transmissão por Zoom - inscrições aqui.

Palestra “Studienkolleg e o curso de preparação”

Quando: Terça-feira, 14 de junho, das 16h às 16h30

Nesta palestra online, o aluno Matheus Melo, de Belo Horizonte, apresentará o programa Studienkolleg, nome dado ao curso preparatório para ingresso em universidades da Alemanha.

Onde: Transmissão pelo Instagram do Projeto Pasch.

Palestra “Ensino dual (Fit für die Berufliche Mobilität)”

Quando: Quarta-feira, 15 de junho, às 16h

Apresentação sobre o ensino dual, em que teoria e prática são linhas mestras do futuro profissional dos alunos.

Onde: Transmissão pelo Instagram do Projeto Pasch.

Apresentação “Praticar alemão gratuitamente”

Quando: Quarta-feira, 15 de junho, às 16h

Apresentação das ferramentas online gratuitas do Goethe-Institut para praticar alemão.

Onde: Transmissão por Zoom - inscrições aqui.

Palestra online “O programa Pré-Integração no Brasil”

Quando: Quinta-feira, 16 de junho, às 16h

Carla Pereira, gerente do programa Pré-Integração no Brasil, apresenta o projeto do Goethe-Institut que tem como finalidade preparar brasileiros que têm interesse em viver na Alemanha para a vida cotidiana e profissional no país.

Onde: Transmissão pelo Instagram do Projeto Pasch.

Palestra “de alumni Pasch a professora Pasch”

Quando: Sexta-feira, 17 de junho, às 16h

Olga Herbertz (PASCH Porto Alegre) conta sua trajetória desde quando foi aluna de escola PASCH (Programa Escolas: uma parceria para o futuro) até se tornar professora de alemão em uma das escolas do programa.

Onde: Transmissão pelo Instagram do Projeto Pasch.