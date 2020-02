Goethe-Institut de São Paulo oferece aulas gratuitas de alemão em evento aberto ao público

Aulas gratuitas de alemão, palestras e comidas típicas marcam o Dia das Portas Abertas, no Goethe-Institut de São Paulo. Foto: Divulgação/Goethe-Institut

Aprender alemão parece ‘bicho de sete cabeças’ para muita gente. Mas, quando o aprendizado é feito junto com o conhecimento da cultura do país, o processo é muito mais agradável.

Neste sábado, 15, quem está na cidade de São Paulo poderá fazer, gratuitamente, aulas do idioma no Goethe-Institut, em Pinheiros.

Isso porque o local promove o Dia das Portas Abertas. Em evento aberto ao público e com entrada franca, das 11h às 19h, será possível realizar aulas experimentais de alemão, conversar com profissionais do ramo e conferir oportunidades de estudo na Alemanha.

Além disso, os visitantes poderão participar de palestras e sorteios. Alunos e visitantes recebem uma cartela para concorrer a uma viagem para a Alemanha e a bolsas de estudo no Goethe-Institut. Será concedido 20% de desconto em todos os cursos do Instituto para matrículas feitas no dia.

Goethe-Institut de São Paulo promove sorteio de brindes, viagem para a Alemanha e bolsas de estudo. Foto: Divulgação/Goethe-Institut

O Dia das Portas Abertas do Goethe-Institut também promove uma imersão na culinária típica do país. Além da variada oferta de cervejas, o público poderá provar comidas como bretzel, currywurst, salsichas diversas, leberkäse (bolo de carne), pães, salada de batata e spätzle (macarrão caseiro).

Ainda haverá barracas de doces, com direito a apfelstrudel, famosa torta alemã de maçã que não pode faltar.

Doces e a tradicional apfelstrudel, torta de maçã alemã, não podem faltar no evento. Foto: Divulgação/Goethe-Institut

A biblioteca terá atividades durante todo o evento, como rally digital, óculos de realidade virtual e workshops de games.

Quem quiser soltar a voz e conhecer um pouco da música pop alemã, poderá participar do karaokê, com distribuição de brindes.

Diversas instituições estarão presentes com seus estandes: o Consulado Geral da Alemanha, o DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico) e a APPA (Associação Paulista de Professores de Alemão). O Dia das Portas Abertas tem apoio do Consulado Geral da Alemanha em São Paulo e da agência de turismo Senator.

Serviço:

Dia das Portas Abertas no Goethe-Institut São Paulo

Quando: Sábado, 15 de fevereiro, das 11h às 19h

Onde: Goethe-Institut São Paulo

Endereço: Rua Lisboa, 974, Pinheiros, São Paulo

Evento gratuito