Gloria Maria fala sobre diversidade, empatia e afeto durante evento em São Paulo

A jornalista Gloria Maria. Foto: Brazil News

O que é ser diferente, a importância do vínculo e do afeto para o desenvolvimento das crianças e jovens e seu papel no mundo são temas de evento que ocorrerá no Shopping Pátio Higienópolis a partir de segunda-feira, 30, e vai até 2 de outubro.

A 3ª edição do debate ‘Abraços no Pátio’ tem o objetivo de reforçar atitudes e ações de respeito ao próximo e solidariedade, contra qualquer tipo de preconceito, marcando o Dia da Não Violência, celebrado oficialmente em 2 de outubro, em homenagem ao líder pacifista indiano Mahatma Gandhi.

A jornalista Gloria Maria abrirá o evento com o tema sobre diversidade, A Beleza das Diferenças, na segunda, às 19h30.

Os bate-papos acontecem no Teatro Folha. O encerramento contará com apresentação especial do Coral do Instituto Bacarelli, formado por 40 crianças, da região de Heliópolis, que abriga a maior comunidade da cidade e uma das maiores do mundo.

Todos os debates têm aproximadamente uma hora de duração e são gratuitos, mas é necessária inscrição prévia, pois a lotação do Teatro é limitada a trezentos lugares. As inscrições devem ser feitas no site.

Serviço:

Abraço no Pátio

Quando: De 30 de setembro a 2 de outubro

Onde: Shopping Pátio Higienópolis

Endereço: Rua Dr. Veiga Filho, 133 - Higienópolis

Entrada franca, mas precisa fazer inscrição

Programação:

30/9, às 19h30: A Beleza das Diferenças, Gloria Maria

1/10, às 17h30: A Importância do Vínculo e do afeto para o desenvolvimento da Criança e do Adulto. Debatedores: compositor/diretor cultural/escritor Gustavo Kurlat; ator Ariel Goldemberg e a pediatra especialista em prevenção de álcool e drogas, Bettina Grajcer

2/10, às 17h30: Como Acolher Crianças e Adolescentes nos Dias de Hoje - Bate-papo sobre os direitos da criança e adolescente com Itamar Gonçalves, coordenador de projetos da entidade Childhood, que combate a violência sexual contra crianças e adolescentes; Carolina Videira, fundadora da entidade Turma do Jiló, que defende a educação inclusiva; Jairo Bouer, psiquiatra, comunicador e autor de vários livros sobre sexualidade e adolescência.

2/10, às 18h30: Apresentação do Coral do Instituto Bacarelli