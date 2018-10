Giorgio Tsoukalos participará de seminário no Brasil sobre vida extraterrestre

O apresentador do History Channel Giorgio Tsoukalos. Foto: Reprodução/ History Channel

Giorgio Tsoukalos conquistou fama ao protagonizar séries de extraterrestres no canal de TV paga History Channel. Ele comandou o documentário Alienígenas do Passado, reunindo depoimentos de especialistas, imagens de momentos históricos e sem explicação da Humanidade. Agora, o rosto mais conhecido dos ufólogos de plantão estará no Brasil em dezembro.

Giorgio Tsoukalos esteve pela primeira vez no Brasil no ano passado e conversou com a equipe do E+. Na ocasião, ele falou sobre interferência extraterrestre na humanidade.

Ele participará de um ciclo de palestras UFO Summit 2018 e deve passar por São Paulo, Curitiba e Brasília. O evento levanta questões intrigantes como: 'Somos descendentes de extraterrestres?', 'Deuses mitológicos seriam alienígenas que estiveram na Terra milhares de anos atrás?', 'As pirâmides do Egito seriam uma prova de que seres de outros planetas já estiveram aqui?' e 'Eles ainda estão entre nós?'.

Além de Giorgio Tsoukalos, o escritor e arqueólogo suíço Erich von Däniken, de 83 anos, falará sobre os temas. Conhecido como o 'papa' dos assuntos relacionados a alienígenas, ficou famoso com o clássico livro dos anos 1960 Eram os Deuses Astronautas?. O editor da Revista UFO, A.J. Gevaerd, também estará presente.

O evento, que promete ser uma imersão no mundo extraterrestre, ocorrerá no dia 4 de dezembro, em São Paulo, no dia 6, em Brasília, e no dia 8, em Curitiba. Os ingressos já estão disponíveis no site do evento.

