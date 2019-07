Gifs garantem 30% mais chances de resposta em app de relacionamento, avalia rede social

De acordo com o Badoo, usuários tendem a responder às mensagens de quem costuma enviar gifs no primeiro contato. Foto: Divulgação

Para estabelecer uma conversa, a maioria dos aplicativos possui, além de texto e áudio, outras possibilidades de comunicação, como recursos de imagem.

O Badoo, um dos maiores apps de relacionamento do mundo, com mais de 430 milhões de usuários, decidiu avaliar a percepção dos internautas em relação aos gifs.

Na rede social, os usuários conseguem se comunicar em 47 idiomas diferentes.

O levantamento foi feito em 190 países. De acordo com o estudo, os gifs garantem até 30% mais chances de resposta em um primeiro contato no aplicativo. As dez animações que mais chamaram atenção foram as seguintes:

- Usuários que enviaram a animação de um pinguim falando ‘oi’ garantiram 52% de resposta no aplicativo.

- A imagem do ator Tom Hanks dando um 'tchauzinho' direto de Forrest Gump também garantiu 52% de resposta aos usuários.

- Um gif do Mr. Bean obteve 48% das respostas dos usuários foram respondidos.

- Cachorros fofinhos são garantia de conexão. Usuários que iniciaram o chat com esse gif obtiveram 42% das respostas.

- Gostar de animações também ajuda você a conquistar de cara o 'crush'. Quem usou o passarinho fofo de Cegonhas garantiu 42% das respostas.

- Quem decidiu enviar o gif do filme Divertida Mente garantiu 41% de retorno no primeiro contato.

- Quem mandou um 'oi' com o gif do Tico e Teco garantiu 40% de resposta.

- Usuários que enviaram o amigo da Elsa, Olaf, no primeiro contato garantiram 40% de resposta.

- Usuários que apostaram no romantismo, com 'coraçãozinho', garantiram 36% de resposta.

- Fãs de Panic at The Disco! também se deram bem. Quem usou o vocalista da banda no primeiro contato garantiu 35% de resposta.