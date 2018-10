Gestante faz ensaio fotográfico em plantação de abóbora inspirado em Halloween

O casal Todd e Nicole escolheram o 'Dia das Bruxas' como tema do ensaio fotográfico de gestante. Foto: Facebook/@todd.cameron

O sonho de quase toda a gestante é realizar um ensaio fotográfico para exibir a barriga, com figurinos maravilhosos, mostrando momentos de felicidade do casal e, de preferência, em um lugar lindo, certo?

Mas o casal canadense Todd e Nicole Cameron escolheu um tema inusitado como cenário para o ensaio: o Dia de Halloween. Para que as cenas ficassem mais reais, eles optaram em fazer as fotos em uma plantação de abóboras. "Nós nos conhecemos no Halloween. Sempre pensamos em fantasias elaboradas e decoramos nossa casa. Então, essa foi apenas mais uma forma divertida de celebrar quem somos", explica Todd em entrevista ao site Bored Panda. As imagens foram publicadas no Facebook dele.

O casal começa o ensaio fotográfico com cenas meigas, em que Todd aparece beijando a barriga de Nicole, num gesto de carinho para com o filho que vai chegar. Depois, as cenas vão caminhando para a dramatização até que a gestante, com expressão de dor no rosto, 'dá a luz a um alien'.

O casal canadense Todd e Nicole Cameron. Foto: Facebook/@todd.cameron

Todd beija barriga da esposa Nicole Cameron. Foto: Facebook/@todd.cameron

Ensaio fotográfico da gestante foi feito em plantação de abóbora. Foto: Facebook/@todd.cameron

Casal simula momento do parto durante ensaio fotográfico. Foto: Facebook/@todd.cameron

O momento do 'nascimento do alien' durante o ensaio. Foto: Facebook/@todd.cameron