Gêmeos idênticos pedem namoradas gêmeas em casamento ao mesmo tempo

Os gêmeos identicos Josh e Jeremy Salyers pediram as gêmeas Brittany e Briana Deane em casamento após se conhecerem em um festival para gêmeos Foto: Facebook/Briana Deane

Uma história inusitada aconteceu nos Estados Unidos: os gêmeos idênticos Josh e Jeremy Salyers pediram em casamento as gêmeas idênticas Brittany e Briana Deane. Os quatro se conheceram no ano passado em um festival para gêmeos realizado anualmente em Ohio e namoram desde então.

“Aquele festival foi bem melhor do que o esperado”, disse Josh à emissora ABC. Os gêmeos, que moravam no Tennessee, faziam a viagem para o festival desde 2011, já as gêmeas foram pela primeira vez no ano passado. “Nós nos encontramos só no último dia do festival, eles sorriram para nós e então começamos a conversar”, disse Briana para a emissora.

Dias após trocarem contatos no festival, os gêmeos decidiram viajar até a cidade na Virginia, onde moravam as gêmeas, e lá começaram a namorar. “Nós sabíamos que se nós fossemos casar, seria com gêmeas”, disse Jeremy. Os dois então se mudaram para uma cidade próxima e começaram a planejar o pedido de noivado.

Eles decidiram fazer o pedido de noivado no local do primeiro encontro entre os quatro. Todos foram para o local com a mesma roupa e fizeram o pedido ao mesmo tempo. “Nós fizemos tanta coisa na vida juntas. Ter gêmeos como amores da nossa vida e aceitar o pedido de casamento simultâneo deles deixou tudo muito mais especial”, disse Brittany. Os casais planejam se casar em agosto, na próxima edição do festival.