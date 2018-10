Gêmeos idênticos passam juntos por processo de transição de gênero

Os irmãos Jack e Jace passam juntos por processo de transição de gênero Foto: @okami_shounem/Instagram

Eles nasceram como Jaclyn e Jennifer, gêmeas idênticas da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Hoje, com 23, anos, os gêmeos estão enfrentando o processo de transição de gênero juntos. Aos 18 anos, revelaram para a família que não conseguiam se enxergar no próprio corpo. Naquele momento, Jaclyn e Jennifer deram espaço para o nascimento de Jake e Jace. Um processo que não foi fácil para a dupla, criada em uma casa cristã, mas que teve um final feliz.

Jack e Jace começaram o processo de transição efetivamente em 2017. Iniciaram a injeção de hormônio responsável pelo crescimento da barba no mês de abril. Quatro meses depois, os gêmeos foram para o centro cirúrgico para a remoção dos seios, procedimento conhecido como mastectomia e que representa um grande marco na vida dos homens transgêneros.

Hoje, ambos estão satisfeitos com a própria identidade e não sentem mais a sensação de desconforto ao olhar para o próprio corpo. Por outro lado, a caminhada até esse ponto não foi nada fácil para os irmãos, de acordo com matéria publicada no Daily Mail. "Quando era criança, chorava e rezava para Deus para que eu acordasse em um corpo masculino, sem mesmo entender que transexual era uma coisa", contou Jack.

Ele atualmente é suboficial do xerife da região. Jack afirmou que enfrentou uma verdadeira batalha. No trabalho, as pessoas o chamavam de "ele", "ela" e até "isso", o que causava uma situação desconfortável. Mesmo depois do processo de transição, muitos ainda continuam se referindo aos irmãos como mulheres. "Toda vez que eu ouço 'ela' ou 'dela' é como um soco no estômago", desabafou Jack.

Jace, falou sobre a importância de ter o irmão ao lado durante as fases mais difíceis."Ser gêmeo significa que eu não me sinto sozinho. Outra pessoa está experimentando exatamente as mesmas coisas que eu e isso faz eu me sentir mais forte", concluiu. Jace atualmente namora a estudante Jéssica Smith, enquanto seu irmão acaba de ficar noivo da gerente Maygon Arrington.

Confira abaixo a história dos irmãos, em matéria produzida pelo Inside Edition.