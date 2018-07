Gêmeas ganham ensaio fotográfico para comemorar 100º aniversário 

Camila Lima viu uma reportagem sobre as duas na televisão e ofereceu um ensaio Foto: Camila Lima Fotografia

Enquanto almoçava em casa, a fotografa Camila Mina viu uma reportagem sobre duas senhoras, gêmeas, de 100 anos. Encantada, ela entrou em contato com a emissora para conseguir falar com as idosas. "Eu fiquei maravilhada porque eu nunca vi ninguém ocm 100 anos perto de mim, muito menos gêmeas", explica.

Há um ano, Camila tem se especializado em ensaio de idosos, o que a motivou ainda mais a entrar em contato com a família de Dona Paulina e de Dona Maria, as gêmeas, para oferecer um ensaio para elas de presente. "Eu só pensava: isso tem que ficar registrado para a eternidade!"

Quando fez a proposta, as gêmeas toparam na hora e ficaram "super animadas", como descreve Camila. "Colocaram um vestidinho lindo, fizeram o cabelo e vieram para a capital tirar as fotos", conta a fotografa, que é do Espírito Santo.

A fotografa perguntou um pouco sobre a vida das senhoras e ficou impressionada com o que ouviu: Dona Paulina já teve um câncer de intestino e dois enfartes. Os médicos não esperavam que ela sobrevivesse, mas hoje não tem sequelas e está bem. Dona Maria nunca teve nada. A primeira tem seis filhos, 19 netos e 16 bisnetos. Maria tem cinco filhos, 12 netos, sete bisnetos e um tataraneto.

Camila afirma que, entre todos os idosos que já fotografou, as gêmeas foram as únicas que não apresentaram nenhuma limitação. "Não deram trabalho nenhum, fotografaram super de boa o tempo todo", diz. O aniversário de Dona Maria e Dona Paulina é no dia 24 de maio.

Veja como ficaram as fotos: