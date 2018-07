Gêmeas com cor de pele diferente chamam atenção na internet

Kalani, à direita, e Jarani, à esquerda Foto: Reprodução/ Facebook

As gêmeas Kalani e Jarani, de Illinois, Estados Unidos, estão chamando muita atenção na internet: enquanto a primeira é branca de olhos azuis, a segunda é negra e tem olhos castanhos.

Whitney Meyer, mãe das meninas de nova meses, parece com Kalani, enquanto Jarani puxou o pai, Tomas Dean. O caso configura um tipo raro de gêmeos birraciais. De acordo com a BBC, a chance de isso acontecer é uma em quinhentas.

Em entrevista a rede de TV KHQA, ela disse que quando as meninas nasceram, ela queria acreditar no caso, mas é algo tão raro que ela não achou que aconteceria com as filhas dela. “Mas com certeza elas são gêmeas birraciais”, disse. A mãe descreveu que Kanali é cheia de energia e já está engatinhando, enquanto Jarani gosta de comer e ainda está aprendendo a engatinhar.