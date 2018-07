Gatos recordistas do Guinness desaparecem após incêndio nos EUA

Foto de Cygnus no 'Guinness', o livro dos recordes Foto: Kevin Scott Ramos/Guinness World Records 2018 via AP

Você se lembra do gato com o maior rabo já registrado? Ele e seu companheiro, que tem o título de maior gato doméstico do mundo, estão desaparecidos desde domingo, 12, quando um incêndio destruiu a casa onde moravam com seus donos, em Detroit, no nordeste dos Estados Unidos.

Os donos dos bichinhos, o casal Will e Lauren Power, escaparam do incêndio, mas nem Arcturus, nem Cygnus, foram vistos desde então. Os animais têm 2 anos de idade.

Will Powers contou que ao fugirem do fogo, ele e sua mulher deixaram algumas portas abertas, com a esperança que os gatos também saíssem da casa.

O gato Arcturus Powers, que tem título de maior gato doméstico do mundo, com 48 centímentos, é segurado pelo dono Will Poweras. Foto: Edward Pevos, Ann Arbor News/Via AP

Arcturus é recordista por ser o maior gato doméstico - tem 48 centímetros. Cygnus fez sucesso, história e recorde por ter o maior rabo: são 43 centímetros.

Segundo o Guinness World Records, o título foi dado aos bichinhos para promover a conscientização sobre o cuidado com os animais. /Com informações da Associated Press

