Gatos e cães se fantasiam no Halloween para sensibilizar tutores para adoção

Cães e gatos vestem fantasias 'macabras' durante Halloween para sensibilizar potenciais tutores para adoção Foto: Facebook/@amigosdoccz

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, decidiu agir em prol de cães e gatos que estão a espera de um novo lar. Isso porque os agentes fantasiaram os pets com roupinhas típicas de Halloween.

Os animais vestiram capas e chapéu de bruxa e vampiro para sensibilizar potenciais futuros tutores que estejam dispostos a adotar.

As fotos foram compartilhadas nas redes sociais do Amigos do CCZ. "Gostosuras ou travessuras? Nesse caso, muitas gostosuras passando na sua timeline!", brinca a publicação no Facebook. O perfil convida os internautas a conhecerem os cães e gatos que estão em busca de um lar.

"Estão vermifugados, os adultos vacinados para raiva e os felinos já castrados. Os filhotes e cães adultos vão com vale castração garantido. Assim fica fácil curtir esse dia das bruxas. Esperamos vocês e nossos peludos também", diz o comunicado do Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande. Confira as imagens: