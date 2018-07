Gato visita os 59 parques nacionais dos EUA junto aos seus donos

Vlad e seus 'pais', Madison e Cees. Foto: instagram.com/ourvieadventures/

Há pouco mais de um ano, o gatinho Vladimir acompanha seus donos, Cees e Madison Hofman, em muitas aventuras. Após a graduação, o casal decidiu visitar todos os 59 parques nacionais dos Estados Unidos em comemoração aos 100 anos do National Park Service - tudo com a companhia do animal de estimação.

"Desde o início, nós queríamos treinar Vladimir para ser um gatinho aventureiro. Nós queríamos compartilhar nossas aventuras com ele. Então, realmente, ele aprendeu isso desde que era um filhote. Ele nunca fica na rua sozinho, sempre estamos com ele. Honestamente, ele ama. Ele entende como funciona fazer uma trilha, e até nos segue fora da coleira", disse Madison à revista People.

Uma publicação compartilhada por Our Vie (@ourvieadventures) em Out 19, 2016 às 3:00 PDT

Entre muitos passeios, um em especial chamou a atenção de Vlad. "Nós tivemos muitas diversão no Parque Nacional Great Sand Dunes, no Colorado. Ele amou brincar na areia. Nós brincamos que ele achou que era uma caixa de areia gigante", disse Madison.

As viagens são compartilhadas no Instagram e, desde que a aventura começou, Madison ficou grávida e deu à luz um menino, Theo, que está se dando muito bem com o 'irmão mais velho' felino. Para quem quer viajar com gatos, Madison dá uma dica: "Comece quando eles ainda são novos e seja paciente. Gatos aprendem eu seu próprio tempo e geralmente precisam de tempo para ajustar algumas coisas".

Uma publicação compartilhada por Our Vie (@ourvieadventures) em Abr 3, 2017 às 10:53 PDT

A história de Vlad foi parar num livro, chamado Aventure Cats (Gatos Aventureiros, em tradução livre).