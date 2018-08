Gato vidente prevê vitória da Nigéria sobre a Argentina

O gato Achilles previu vitória da Nigéria sobre a Argentina, o que eliminaria a seleção sul-americana da Copa do Mundo caso aconteça Foto: Anton Vaganov/Reuters

O gato Achilles, que advinhou corretamento o resultado de todas as três partidas da Copa do Mundo disputadas até agora em São Petersburgo, previu que a Nigéria irá derrotar a Argentina na partida que os times disputam nesta terça-feira valendo vaga nas oitavas de final do campeonato.

O gato, que mora no museu Hermitage em São Petersburgo, foi colocado em uma mesa em frente a dois potes de comida, marcados com as bandeiras da Nigéria e da Argentina. Após um momento de deliberação, Achilles escolheu a Nigéria, comendo a comida do pote correspondente.

A Argentina entra em campo na última posição do Grupo D e precisa ganhar para ter qualquer chance de avançar para a fase de mata-mata. Mas, mesmo a vitória pode não garantir sua permanencia na competição se a Islândia derrotar a Croácia com saldo de gols suficiente.

Achilles previu corretamente as vitórias do Irã contra o Marrocos, da Rússia contra o Egito e do Brasil contra a Costa Rica.

Se a quarta previsão de Achilles se concretizar, a Nigéria irá se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo. Um empate também pode ser suficiente para a Nigéria, dependendo do resultado da partida da Islândia contra a Croácia.