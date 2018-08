Gato sem pelos tem conta no Instagram para postar 'nudes'; veja

Xherdan é um gato pelado canadense Foto: Instagram/@xherdanthenakedcat

Você pode se apaixonar ou não gostar muito dele – de um jeito ou de outro, você não ficará indiferente depois que conhecer o Xherdan. Ele é um gato pelado canadense que conquistou internautas com sua conta no Instagram repleta de ‘nudes’.

A sua raça tem como principal característica não possuir nenhum pelo no corpo todo. Somado a isso, Xherdan tem a pele toda enrugada e uma expressão completamente emburrada, o que o tornam um animal único.

“Ele roubou meu coração desde a primeira vez que o vi. Ele é um garoto muito especial”, disse Sandra Filippi, dona do animal, ao site The Dodo. Além de Xherdan, ela possui mais dois gatos pelados canadenses.

Sandra contou que o bichano adora chamar a atenção. “Ele é como uma criança. Ele fala sem parar: quando está animado, faminto, brincando e até abraçando…” Em seu tempo livre, ele gosta de olhar pela janela para admirar os passarinhos voando.

Foi com seu carisma que Xherdan conquistou o coração de milhares de usuários do Instagram. Sandra brinca com o fato dele não ter pelos e promete a seus seguidores “nudes diários”. Confira algumas fotos:

