Gato 'sem focinho' faz sucesso com perfil no Instagram

O gatinho ganhou o apelido de No Nose Nigel, ou Nigel Sem Focinho, e já tem mais de 3 mil seguidores no Instagram Foto: Instagram/ @nonosenigel

Um gatinho resgatado no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, tem feito sucesso no Instagram por uma característica diferente: ele não tinha parte do focinho.

No Nose Nigel (ou Nigel Sem Focinho), como foi apelidado, foi levado desnutrido e sujo à associação de resgate animal MSPCA Angell. Depois de chegar lá, parte de seu focinho caiu, informa um porta-voz da associação ao Boston.com.

Os veterinários ainda não sabem dizer exatamente o que causou o problema, mas incialmente a equipe havia pensado que ele tinha apenas uma infecção respiratória. "O focinho e parte do rosto dele estavam sem cor, mas isso parecia ser uma infecção normal, e começamos o tratamento com antibióticos e remédios para dor", disse Alyssa Krieger, gerente da associação.

Agora, acredita-se que o gatinho tenha sofrido algum trauma no focinho, como ter ficado preso em uma lata enquanto procurava comida. Outra possibilidade é de que o dano tenha sido causado após ele mastigar fios elétricos, indicam os veterinários.

A cirurgia reparadora ocorreu na última quinta-feira, 2, e Nigel já consegue comer sozinho.

Prepping for surgery! #mspca #mspcaboston #nonosenigel #kitten #surgery

O abrigo afirma que o gato agia naturalmente e parecia não se importar com o pedaço que faltava. Ainda de acordo com o veterinário do local, ele não sentia dor, apenas tem dificuldade para comer, pois a comida e os líquidos caíam de sua boca.

Depois do período de recuperação, Nigel poderá ser adotado. Mais de 50 famílias já demonstraram interesse em dar um lar ao gatinho.

Veja mais fotos e vídeos de Nigel:

TGIF amirite?? Finally I get some time to play, it's hard work being this adorable! #tgif #mspcaboston #nonosenigel #workhardplayhard

Oh my god is that nip?! #monosesmoproblems #nonosenigel #catsofinstagram #mspcaboston #mspca #kitten

You guys! I'm so excited that I can finally eat without kibble going up into my nasal passage! Today is the last day to fill out an adoption application for me, so stop by the Shelter to speak with my friends here if you want to bring me home! #mspca #mspcaboston #kitten #nonosenigel