Gato se torna prefeito em cidade dos Estados Unidos

Bichano foi prestigiado pelos moradores locais em cerimônia (imagem ilustrativa). Foto: Pixabay/@TeamK

O novo prefeito de Omena, em Michigan nos Estados Unidos, é pequeno, peludo e tem quatro patas. O gato de nove anos, conhecido como Sweet Tart, foi eleito no último sábado, 21. Ele concorria ao cargo com um pavão, uma galinha, 13 cães, uma cabra e dois outros felinos.

A cidade tem 280 moradores e é composta por fazendas e vinícolas. O presidente da Sociedade Histórica de Omena, Keith Disselkoen, afirma que mais de 7 mil pessoas votaram. Segundo ele, cada eleitor pagou um dólar por voto e o dinheiro foi destinado a uma instituição local. "A ampla participação foi impulsionada pela publicidade e a possibilidade de votar via PayPal online", explica.

Quanto aos aspectos práticos de ser prefeito, Keith Disselkoen acredita que não haverá problemas. "Ele tem a pata. Documentos legais podem ser assinados com a pegada dele", diz.

Esse não é o primeiro caso no qual um animal se torna prefeito no país. O felino Stubbs serviu ao cargo em Talkeetna, no Alasca, de 1997 até sua morte no ano passado. O gato Sweet Tart permanecerá no cargo até 2021.