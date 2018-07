Gato preguiçoso faz sucesso no Google Street View

Gato acabou virando atração para quem procura imagens do Largo di Torre Argentina, em Roma, no Google Street View. Foto: Google Street View / Roundel Arts Photography

Não é de hoje que as imagens do Google Street View, sistema do Google Maps que disponibiliza vistas panorâmicas de localizações, causam reações bem humoradas nos internautas. Dessa vez, a foto que tem causado sensação é a de um gato preguiçoso em Roma, na Itália.

O felino estava curtindo seu descanso no Largo di Torre Argentina - uma praça na zona do Campo de Marte, região repleta de ruínas de tempos e do Teatro de Pompeu. A foto, de autoria da Roundel Arts Photography, foi tirada em abril de 2017 e já foi atualizada. No entanto, ainda pode ser vista graças ao sistema de arquivamento das imagens.

Outras opções de imagens ainda mostram mais gatos na mesma região. Isso porque a praça é conhecida por ser uma espécie de santuário de felinos, com vários residentes passando seus dias por ali.