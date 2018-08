Gato para adoção se equilibra com as duas patas e viraliza na internet

Gato Bruno está acima do peso e ONG de cuidados animais está procurando um novo tutor para ele. Foto: Facebook / Wright Way Rescue

O gato Bruno, de sete anos, viralizou no Facebook após a ONG Wright Way Rescue, de Morton Grove, nos Estados Unidos, postar uma foto dele com um texto nada convencional em primeira pessoa na última quarta-feira, 15.

O animal está na fila para adoção e atraiu os internautas com as suas exigências. Ele é polidáctilo – ou seja, tem mais dedos do que o habitual –, está acima do peso e quer receber carinhos, mas com restrições.

“Gosto de ser acariciado na cabeça e na espinha apenas. Eu sei que minha barriga é tentadora de tocar, mas é melhor não fazer isso, porque posso golpear você com a minha “mão” e te morder”, escreveram os membros da instituição para descrevê-lo. “Eu costumo preferir deitar no chão ao seu lado, mas às vezes me agrada ficar no colo. Gosto também de dormir com meus pais adotivos”, completaram.

O felino chamou atenção, também, por gostar de ficar em pé apenas com as duas patas traseiras no chão. “Isso geralmente acontece quando eu quero comida. Meus pais adotivos não me ensinaram isso. Eles não sabem como eu aprendi”, explicaram. Veja abaixo a publicação.

A postagem teve mais de 28 mil curtidas e 25 mil compartilhamentos, atraindo pessoas até de outros países. “Meu coração está cheio de amor por Bruno. Seria possível eu adotá-lo na Alemanha? Existe alguma organização para trazê-lo para cá?”, perguntou um interessado.

De acordo com a Wright Way Rescue, o bichano recebeu muitos pedidos de adoção e estão analisando o perfil de dono mais apropriado para ele. Além disso, a ONG informou que vai escolher o novo tutor de Bruno nesta semana.

VEJA TAMBÉM: Casal recria cenas icônicas de filmes com seus gatos