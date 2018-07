Gato faz 'movimento ninja' e internet não sabe como explicar

Gatinho Rue Foto: Twitter / @sarahjorden_

Um gatinho chamado Rue vem chamando atenção na internet por conta de um vídeo gravado por sua dona, Sarah Jorden.

Nele, um gato está deitado no tapete de uma sala, e outro se aproxima para passar por ele. Em vez de apenas atravessar tranquilamente, já tendo em mente que seu amigo poderia tentar lhe 'atacar', Rue fez um movimento inusitado, dando uma volta em si mesmo, com as patas traseiras levantadas e conseguiu pular o outro felino. Assista abaixo para entender:

O vídeo já atingiu mais de 200 mil curtidas e os internautas fizeram diversas brincadeiras ao movimento do gato: ninja, capoeirista, dançarino de hip-hop, entre outras 'teorias' sobre o felino se destacaram.