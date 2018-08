Gato faz 30 anos e ganha festa de aniversário no Reino Unido

O bichano ganhou sua comida favorita e foi recebido com um balão (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/@TeamK

Rubble, um dos gatos mais velhos do Reino Unido, ganhou uma festa de aniversário para comemorar os 30 anos alcançados na última sexta-feira, 1º, em uma clínica veterinária da cidade de Exeter.

“Feliz aniversário de 30 anos (SIM, 30!) para o Rubble. Ele é o paciente felino mais velho de nossa clínica e provavelmente um dos gatos mais velhos do Reino Unido! Nós o surpreendemos com um balão e sua comida favorita quando ele veio para um exame de rotina”, escreveu a clínica da cidade em sua conta no Facebook.

Rubble tem pressão alta, mas isso não o impediu de alcançar a longevidade impressionante para um gato. “A clínica tem dado muita ajuda em manter a saúde dele”, falou Michele, funcionária da clínica veterinária, ao jornal Metro.

Ela continua: “Ele é um gato amável, embora tenha ficado um pouco ranzinza com a idade avançada”.

Acredita-se que Rubble possa ser o gato mais antigo do mundo. Antes dele, o siamês Scooter, do Texas, nos Estados Unidos, havia conquistado o título pelo Guinness Book ao completar 30 anos, mas morreu logo depois de recebê-lo, em 2016. O gato mais velho a viver alcançou os 38 anos.