Gato é escolhido o felino mais bonito de universidades europeias

Buttons, o gato que vive no campus da Universidade de Aberdeen, foi escolhido o felino mais bonito em universidades da Europa Foto: Divulgação/Study.EU

Buttons, um gato branco que vive no campus da Universidade de Aberdeen, na Escócia, foi escolhido como o felino mais bonito que vive em uma universidade na Europa. Ele concorreu com outros quatro gatos - dois da Inglaterra, um da Escócia e um da Alemanha - e acabou com mais votos na eleição feita pelo site Study.EU.

Como forma de protesto, um grupo de estudantes tentou colocar Buttons para concorrer à reitor da universidade nas eleições que aconteceram em fevereiro de 2018, mas sua candidatura acabou sendo negada - por ele ser um gato.

“É raro encontrar um gato com ambições políticas. Mesmo não se tornando o reitor da universidade, Buttons levou de forma graciosa e continua inspirando e animando estudantes e empregados da universidade”, disse Gerrit Bloss, diretor do site, ao jornal Evening Express.

“Buttons sempre gostou de ser uma celebridade como um dos membros mais icônicos da família de Aberdeen e estamos encantados que sua fama está crescendo”, falou um assessor da universidade ao jornal. “Ser incluído entre os gatos mais bonitos da Europa é um testamento da natureza gentil de Buttons e o espaço que ele ocupa no coração da nossa comunidade”, completou.