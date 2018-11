Gato de olhos esbugalhados e fisionomia de desenho animado chama atenção na Inglaterra

Gato Wilfred já conquistou mais de 110 mil seguidores no Instagram. Foto: Instagram / @wilfredwarrior

O gato Wilfred está chamando a atenção nas redes sociais pela sua fisionomia incomum. Com olhos esbugalhados e traços que lembram um desenho animado, o felino conquistou quase 90 mil seguidores no Instagram.

A tutora Jenna Millward, de Finchley, na Inglaterra, afirma que alguns internautas já disseram que as imagens do bichano eram montagem. "Alguns comentam sobre as fotos e dizem que ele não é real. Posso assegurar que ele é de verdade", disse ela ao Daily Mail.

A inglesa conta que o pet já foi comparado com o ator Steve Buscemi, o animal de estimação da família de Meu Malvado Favorito e o verme do filme Labirinto - A Magia do Tempo. "As pessoas fazem comparações com meu gato desde quando ele era pequeno", afirma. “É como se o Tim Burton tivesse acabado de conhecer Wilfred e decidido incluí-lo em seu filme”, brinca.

