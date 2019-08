Gato aprende a desligar o despertador das donas e é pego no flagra; assista

Donas flagraram o gato em ação. Foto: Twitter / @ahleatoria

As namoradas Juliane da Silva e Daniela Marinello se atrasaram para chegar ao trabalho nos últimos dias e descobriram que o problema estava no gato delas, o Joaquim.

As duas descobriram que o felino tinha um hábito para lá de inusitado: momentos antes de o despertador do celular tocar, pela manhã, o pet ficava à espreita e ia em direção ao alarme para desativá-lo.

Para provar a desconfiança, o casal resolveu fazer um teste nas férias. Deixou o aparelho apitar e gravou a ação do gato, que em poucos segundos conseguiu desarmar o dispositivo com as patas.

"Que esperto. Desligou! É por isso que eu não consigo ir trabalhar. Por que você desligou o despertador, Joaquim? Você não quer que eu vá trabalhar?", brincou a dona.

Assista:

e essa mulher que descobriu que sempre acordava atrasada porque seu gato desligava o alarme hahahahah eu tô no chão hahaha pic.twitter.com/cXkTlfzHwH — aleatória (@ahleatoria) August 2, 2019

