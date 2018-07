Gatinha chama atenção na internet por se 'parecer com humano'

A gata Valkyrie. Foto: Instagram / @catsvillcounty

A gata Valkyrie, da raça Maine Coon, tem despertado algumas reações na internet por supostamente se parecer com um humano.

Vaklyrie foi criada para ser vendida e, de acordo com o site de seus criadores, já está reservada para uma mulher chamada Natalia Cherepovets. A gata nasceu em 1º de maio, ou seja, completou dois meses de vida recentemente.

Em março, um caso semelhante aconteceu quando a internet 'descobriu' o pequeno Yogi, cãozinho da americana Chantal Desjardins que parecia bastante com um humano. Relembre aqui.

A raça Maine Coon conta com outros representantes 'ilustres': um é o gato mais longo do mundo, e o outro, o com maior rabo.

Confira algumas imagens de Valkyrie abaixo e tire suas próprias conclusões:

não é possível que só eu acho que esse gato TEM O ROSTO DE UM SER HUMANO pic.twitter.com/1CcgnoYk5t — Berriel, V. (@berriel) 9 de julho de 2018