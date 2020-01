Gata que teve orelhas retiradas ganha novo par feito de crochê

A gata Lady in a Fur Coat ganhou orelhas de crochê após ter de tirar as naturais devido a infecções e hematomas. Foto: Facebook/GiveShelter

Uma gata que teve de retirar as orelhas devido a infecções e hematomas nos ouvidos ganhou um novo par feito de crochê. Lady in a Fur Coat, nome que recebeu, anda agora com orelhinhas rochas personalizadas.

O animal foi encontrado perdido, no início de dezembro, perto da cidade norte-americana Madison, em Wisconsin, e levada para a ONG Dane County Humane Society.

Lá, os veterinários perceberam que a gata sofria com dores e, após exames completos, detectaram que ela tinha infecções crônicas e hematomas nos ouvidos. A equipe concordou que a melhor decisão para minimizar o quadro era retirar as orelhas de Lady.

Depois que estava curada e pronta para encontrar uma nova família, os veterinários ficaram com receio de que a nova aparência do animal desencorajasse uma adoção. Foi aí que Ash Collins, especialista em relações com doadores da instituição, teve a ideia.

"Estávamos preocupados que o processo de adoção dela levasse mais tempo, pois ela parecia um pouco engraçada, então decidi usar minhas habilidades de crochê para ajudá-la a se destacar com um adorável chapéu roxo", disse ela ao site The Dodo.

A adorável Lady ganhou os corações de todos quando teve fotos publicadas nas redes sociais. No mesmo dia em que ficou disponível para adoção, a gata foi adotada. "Fiquei feliz de ser uma pequena parte da segunda chance de Lady", disse Ash.