Gata que gosta de nadar faz sucesso no Instagram

Gata australiana faz sucesso no Instagram por gostar de nadar no mar Foto: Instagram/ nathan_thebeachcat

Nem todo gato tem medo de água. A simpática gata apelidada de Nathan é prova disso. Encontrada à beira de uma rodovia, a felina foi adotada no começo deste ano por Ryan e Melissa, um casal de Queensland, cidade litorânea na Austrália, e vem fazendo sucesso nas redes sociais.

Como tem um estilo de vida ativo, ao ar livre, e adora ir à praia, o casal tomou a iniciativa de, desde cedo, levar a gata junto com eles. "Toda vez que a levássemos para a praia, sua confiança cresceria e ela se molharia cada vez mais até que ela eventualmente nadasse", conta Melissa ao Buzzfeed.

Vendo as habilidades incomuns para o estilo de vida de um gato, o casal logo criou um perfil do animal no Instagram e o sucesso foi instantâneo. Em pouco mais de um mês desde que a conta foi criada, Nathan, que leva esse nome inspirado em um personagem da série de televisão australiana Angry Boys de que Ryan gosta, acumula mais de 38 mil seguidores.

Os seguidores costumam escrever elogios à gata e interagir nos comentários das publicações, muitas das quais mostram Nathan nadando no mar de Queensland. "Você é a melhor, Nathan. Gostaria que meu gato fosse como você", diz uma seguidora em uma postagem da gata.