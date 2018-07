Gata filhote literalmente cai do céu de uma cidade do País de Gales

Gata foi encontrada em um parque da cidade Foto: Pixabay/auenleben

Uma gatinha com quatro semanas de vida literalmente caiu do céu da cidade litorânea de Rhyl, no País de Gales, Reino Unido. Segundo a ONG RSPCA Cymru, o bicho foi atacado por gaivotas. Uma das aves raptou a gata, alçoou voo e largou-a no meio de um parque no dia 3 de maio.

A ONG foi avisada e resgatou a gatinha, que recebeu o nome de Sky ('céu' em inglês). Hoje, ela está sob os cuidados da instituição.

"Esta pobre gatinha deve ter passado por uma provação terrível. Ao que parece, foi erguida por uma gaivota para depois ser jogada no chão", disse William Galvin, membro da ONG.