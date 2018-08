Garoto vende brinquedos para pagar tratamento de cachorro doente

Copper é o cão de apoio do menino Foto: Pixabay/@Alexas_Fotos

Connor Jayne é um garoto dos Estados Unidos que conta com seu cachorrinho Copper para superar uma série de problemas de saúde. Por isso, quando descobriu que o mascote estava doente, não poupou esforços para arrecadar fundos e pagar seu tratamento.

“Meu filho sofre de ansiedade severa por causa de bullying e tem transtorno de estresse pós-traumático. O cão consegue sentir quando ele vai ter um ataque de ansiedade e pressiona seu corpo contra o dele, o que alivia os sintomas”, conta Jennifer, mãe do garoto.

Copper também já acordou Jennifer quando Connor estava tendo uma convulsão de madrugada. “Eu pude ver meu filho tendo uma convulsão. Eu nunca saberia”, disse a mulher à WROC-TV. Além desse problema de saúde, Connor também sofre de transtorno transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

Recentemente, durante uma ida ao veterinário, o cãozinho foi diagnosticado com síndrome de Wobbler, uma doença que afeta sua coluna vertebral e o impede de andar.

O garoto não teve dúvidas de que estava na hora de retribuir todo o apoio que Copper sempre lhe deu. Para isso, montou um bazar em seu quintal e vendeu seus brinquedos.

A família também criou uma vaquinha online para poder pagar por todo o tratamento médico do mascote, que já soma US$ 2,5 mil (cerca de R$ 9,5 mil). “Suas doações fazem a terapia do Copper possível! Ela é muito cara e, sem sua generosidade, não teríamos todas as opções. Muito obrigado”, escreveu a família de Connor na página da vaquinha.