Garoto tenta comprar televisão com menos de um real para fazer surpresa no Dia das Mães

A tentativa de surpresa de Raith virou um grande motivo de preocupação para os pais. Foto: Pixabay

Um menino australiano de seis anos de idade mostrou que não tem barreiras para surpreender a mãe no Dia das Mães. A intenção do pequeno Raith Barlow era comprar um presentão: uma TV. Mas, ainda sem a experiência que apenas a idade pode trazer, o garoto imaginou inocentemente que 40 centavos de dólar australiano (menos de um real) seriam suficientes para comprar o aparelho.

No domingo, 14, pela manhã, ele saiu de casa escondido e pedalou por mais de três quilômetros até o supermercado. "Era um caminho que ele conhecia porque nós o fazemos para buscar meu marido no trabalho", disse Stacey, a mãe do menino, ao jornal local Geelong Advertiser.

Ele tinha uma boa intenção, mas a surpresa acabou se transformando em um susto quando os pais perceberam que Raith tinha sumido de casa. A polícia estava atrás do garoto, e, enquanto isso, ele carregava uma televisão até o caixa do supermercado e tentava comprá-la com moedas. O gerente da loja, Michael Bourdouvalis, viu o menino e, para não deixá-lo ir embora sozinho, caminhou com ele por mais de um quilômetro no sentido da casa do pequeno. Foi quando eles ouviram helicópteros de busca nas proximidades e Michael decidiu avisar a policia que estava acompanhando o garoto com segurança.

"Quando o Raith chegou em casa, ele me deu um abraço e disse: 'mãe, eu fui comprar uma TV pra você.' É difícil, porque ele não tem ideia da dimensão do que aconteceu", relatou Stacey.