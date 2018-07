Garoto passa a fazer barulho de apito após engolir um por acidente

Médico gravou vídeo do garoto fazendo som de apito Foto: bluebudgie / Pixabay

Um garoto de oito anos da cidade de Tucumán, na Argentina, engoliu o apito de uma 'língua de sogra' durante uma festa e um médico o gravou fazendo o barulho produzido pelo instrumento.

Santiago Gomez Zuvíria postou em seu perfil do Facebook o vídeo do garoto apitando toda vez que inspirava.

Zuvíria realizou a filmagem para chamar atenção para a segurança com brinquedos infantis e os riscos a que crianças estão expostas. “Aconteceu em Tucumán”, escreveu ele na postagem. “Moral da história: cuidado com o que as crianças brincam.”

No vídeo, o menino aparece incomodado com o som do apito, que, no entanto já foi removido.

Confira o vídeo abaixo: