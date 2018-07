Garoto inventa caso amoroso com menina e juiz o obriga a desmentir no Facebook

Juiz obriga garoto a desmentir, publicamente, que teve caso com garota em Vitória, no Espírito Santo Foto: Pixabay

Há um ano o estudante Lázaro Dias, de Vitória, no Espírito Santo, espalhava entre seus amigos a informação de que havia se relacionado com Isabela Stelzer Pagiola, com quem teria tido relações sexuais. O problema é que essa proximidade entre os dois nunca aconteceu, e Isabela levou o caso à delegacia.

Neste ano, o jogo virou. Na tarde desta terça-feira, 23, Dias publicou em seu Facebook um texto em que desmente o caso. Ele pede desculpas pela mentira e afirma que nunca teve qualquer tipo de relação com Isabela. "Tudo não passou de minha invenção". Dias cita a honra de Isabela, sua família e seu namorado.

"Eu LAZARO NASCENTES DIAS, em meados de maio/2016, afirmei para meus amigos que havia saído e tido relacionamento íntimo com IZABELA STELZER PAGIOLA. Esclareço, nesta oportunidade, assim como declarei na superintendência técnica da Polícia Civil e nos autos da queixa-crime nº 0017732-64.2016.8.08.0024, que nunca tive qualquer relação, íntima ou não, com a Sr. IZABELA e que tudo não passou de minha invenção. Utilizo esse espaço para me retratar publicamente e pedir desculpas a todos os envolvidos que se sentiram ofendidos pelos transtornos criados pela mentira que inventei, principalmente a ela, que foi diretamente atingida em sua honra, bem como, sua família e seu namorado".

Em menos de três horas após a postagem, o texto já tem quase 5 mil curtidas e mais de 1.500 compartilhamentos. No entanto, parece que Dias não assumiu a causa. Ele está apagando todos os comentários que o criticam ou que o ridicularizam.

Posteriormente, Izabela também se pronunciou sobre o caso nas redes sociais.

Veja as publicações abaixo: