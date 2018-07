Garoto ganha papel higiênico de presente e vibra como se tivesse ganho na loteria

. Foto: Reprodução / YouTube

Um menino vem encantando a internet por conta de sua reação ao receber um presente inusitado de seus pais: papel higiênico. Os pais resolveram filmar sua reação ao ganhar o presente e o vídeo viralizou na internet.

O garoto agradece efusivamente e abraça a embalagem com quatro rolos de papel higiênico, enquanto seus pais dão risada com a situação. Após pedir ajuda ao pai para abrir a embalagem, ele sai correndo para o banheiro da casa (que fica ao lado de máquinas de lavar e secar roupas) e coloca seu presente ao lado do vaso sanitário.

Confira o vídeo abaixo: