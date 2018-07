Garoto de seis anos fatura mais de R$ 36 milhões fazendo análises de brinquedos no YouTube

Um garoto de apenas seis anos figura entre os dez youtubers mais bem pagos do mundo fazendo análises de brinquedos em seu canal Foto: YouTube/Ryan ToysReview

A revista Forbes divulgou recentemente a lista dos dez youtubers que mais faturaram dinheiro em patrocínios e repasses do YouTube em 2017. Entre vários streamers de games e vloggers, um deles chama a atenção: Ryan, um garoto de seis anos que é o oitavo colocado na lista e ganhou US$ 11 milhões (cerca de R$ 36,4 milhões) fazendo análise de brinquedos.

“Ele adora carros, trens, Thomas e Seus Amigos, Lego, super heróis, brinquedos da Disney... aventuras familiares e muito mais”, está escrito na descrição do seu canal. “Ryan também adora fazer experimentos científicos para crianças”, termina. O canal surgiu em meados de 2015 e logo viralizou, com alguns vídeos ultrapassando a marca de um bilhão de visualizações.

Pouco se sabe sobre quem é Ryan ou sua família, nem o sobrenome eles divulgam. Em entrevista para o site The Verge, a mãe do garoto revelou que pediu demissão do emprego de professora de química em uma escola norte-americana para focar exclusivamente na administração do canal de Ryan. Ela também afirma que no momento em que ele não quiser mais fazer isso, vai fechar o canal.

Veja um dos vídeos de maior sucesso no canal de Ryan.

Veja abaixo os outros youtubers que mais ganharam dinheiro na plataforma em 2017, segundo a Forbes.