Garoto com câncer quer receber cartões para comemorar seu último Natal

A família de Jacob, um garoto com câncer terminal, decidiu antecipar o Natal para dar uma última boa lembrança a ele Foto: Facebook/JacobOrangePenguin

No início de outubro, a família de Jacob Thompson recebeu a notícia de que o garoto de nove anos teria só mais um mês de vida. O garoto enfrenta um câncer cerebral desde os cinco anos de idade, e os remédios disponíveis já não surtem mais efeito. Portanto, os medicos decidiram administrar só um tratamento paliativo para que ele não sofra.

Para animá-lo neste final de vida, sua família teve uma ideia: antecipar o Natal. “Nós decidimos antecipar o Natal, a festividade favorita dele, para lhe dar uma última boa lembrança da vida”, disse Roger Guay, pai de Jacob, para a emissora CNN. E fizeram o pacote completo: com árvore, neve de mentira e até mesmo visita do Papai Noel ao hospital em que Jacob está internado.

Como presentes de Natal, Jacob decidiu que queria receber cartões de pessoas do mundo inteiro. “Ele recebeu alguns cartões no Halloween e foi como se tivesse recebido um presente. Jacob ficou muito feliz de ler o que as pessoas tinham para falar e isso o animou bastante”, continuou Roger. O vídeo com o pedido de Jacob foi postado nas redes sociais no final de outubro e viralizou. “Nós já recebemos mais de cem cartões do mundo inteiro. Chegou da Holanda, Austrália, Dinamarca. Chegou até mesmo um cartão da Antártica”, falou Tara Artinyan, madrasta de Jacob.

Se você também quiser enviar um cartão para Jacob, é só mandar a correspondência no nome dele para: Maine Medical Center - 22 Bramhall Street, Portland, Maine - 04102, Estados Unidos.