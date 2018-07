Garotinha que roubou pipoca do príncipe Harry motivou o pai a superar trauma de guerra

Emily Henson surpreendeu o príncipe Harry com sua fofura Foto: Fred Thornhill / Reuters

Emily Henson, a garotinha que foi flagrada roubando pipoca do príncipe Harry durante um jogo de vôlei, provavelmente roubou seu coração. Mas ela também foi uma das principais responsáveis pelo pai superar traumas de guerra e se tornar um medalhista paralímpico.

Ela é filha de David Henson, um soldado que perdeu as duas pernas em uma explosão de mina no Afeganistão, em 2011. À época, ele desativava explosivos para que os cidadãos da região não fossem machucados. Ainda no hospital, os médicos retiraram o seu esperma e congelaram, caso ele quisesse ter filhos no futuro.

"Ela estava "comigo" no dia em que eu me acidentei mas só foi nascer quatro anos depois. Assim que ela chegou, percebemos que era ela o que estava faltando em nossas vidas", contou David ao Daily Telegraph.

Após o acidente, quando o trauma ainda era recente, David chegou a pedir o fim do relacionamento com sua parceira à época. No entanto, ela recusou e os dois estão juntos até o momento.

Três anos depois, o casal resolveu usar o esperma congelado para tentar uma gravidez por inseminação - e funcionou. Assim nasceu Emily, que seu pai afirma ser um dos principais motivos para sua recuperação por conta de todo o amor, cuidado e educação que teve de dedicar a ela.

David superou o trauma de guerra e se tornou atleta paralímpico. Ele foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.