Garotinha fica cega e ganha nova melhor amiga de quatro patas

Gabby Bustani e Hannah, sua nova melhor amiga de quatro patas. Foto: Imagem cedida por Lisa Bustani

Gabby Bustani é uma garotinha de 11 anos que perdeu quase toda sua visão devido a uma doença genética. Entre as adaptações pelas quais tem passado, está a adoção de Hannah, uma cachorra de 1 ano da raça São Bernardo. Desde então as duas estão o tempo todo juntas, e Hannah tem sido uma amiga e um cão-guia, ainda que sem treinamento oficial.

Segundo o portal The Dodo, Gabby, que vive na Flórida, no Estados Unidos, chegou a ganhar uma bolsa de estudos para seguir carreira como jogadora de futebol, mas precisou dar uma pausa. A doença que afetou sua visão se manifestou repentinamente. Ela agora está aprendendo a leitura em braille, a escrever com instrumentos adaptados e, sobretudo, a lidar com a ansiedade diante de todas as mudanças. Os amigos por ora estão ausentes porque não sabem como reagir à situação, afirmou Lisa Bustani, mãe da garota, ao site.

Adotada há um mês, Hannah já se tornou uma companheira fiel de Gabby. Foto: Imagem cedida por Lisa Bustani

Em meio a todo esse processo, a família decidiu adotar um cachorro e encontrou Hannah. “Foi como se soubessem que precisavam uma da outra. Assim que Gabby foi em direção a Hannah, ela se deitou de barriga para cima, querendo receber carinho”, disse Lisa.

A mãe também contou que Hannah sabe informar quando Gabby está ficando tonta, e está sempre ao lado dela para entrar na frente ou entre suas pernas e impedi-la de cair e se machucar.

Ao ver o potencial da cachorra, Lisa entrou em contato com um treinador de cães-guia, que está cobrando a metade de preço pelo serviço. É uma das ajudas monetárias à família, que busca recursos complementares - todos os investimentos estão aplicados na adaptação e procedimentos cirúrgicos de Gabby.

Veja mais fotos da dupla: