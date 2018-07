Garota viaja pela Europa com prótese de 'lousa' e escreve destinos na perna

Em cada um dos destinos, a jovem norte-americana escreve onde está em sua prótese Foto: Reddit/ devgal

Ao viajar pela Europa, uma menina decidiu fazer algo diferente: com uma perna amputada, ela colocou uma prótese com uma parte de 'lousa' de giz. Assim, a cada novo destino ela escrevia em sua perna onde estava.

As fotos foram divulgadas no fórum Reddit e fizeram muito sucesso. Segundo o site Bored Panda, a jovem, que usa como nome de usuário 'devgal' e é da Filadélfia, nasceu com um problema congênito e teve de amputar a perna aos quatro anos.

Em alguns cliques, ela até tira a 'panturrilha' de sua perna para posar. Nos comentários do Reddit, os usuários elogiaram muito a jovem. Veja as fotos: