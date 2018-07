Garota usa playlist no Spotify para fazer declaração ao 'crush' 

Spotify pode fechar acordo com Warner Music, gigante do setor de música. Foto: Reuters/Dado Ruvic

No novo mundo da Internet, as formas de mostrar interesse em alguém também mudaram. Um exemplo disso é um tuíte viral, publicado na segunda-feira, 17, de uma menina que decidiu mostrar ao mundo que estava a fim de um garoto por meio de uma playlist do Spotify.

Hannah Woodley publicou uma sequência de músicas em seu Twitter que formava a frase: “I kinda like you and I wanted to tell you. You might not feel the same and that is okay but I thought you should know. If you don't feel it, I still wanna be friends. I am corny". (Eu meio que gosto de você e queria te contar. Você pode não se sentir da mesma forma e tudo bem, mas eu achei que você devia saber. Se você não sentir nada, ainda quero que sejamos amigos. Sou brega.)

A postagem viralizou imediatamente e conta com quase 400 mil curtidas e mais de 120 mil compartilhamentos. Woodley foi perguntada se era correspondida pelo “crush”. Para a alegria de outros usuários que interagiram com ela e acompanharam a história, o desfecho é feliz. “Ele disse que gosta de mim, então está tudo bem!”, respondeu.

I told my crush I liked them through a Spotify playlist pic.twitter.com/f51lfkIMQv — hannah woodley (@hanwoodley) 18 de abril de 2017