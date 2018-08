Garota se emociona ao ganhar boneca negra como ela; assista

Uma garota de três anos se emocionou ao ganhar uma boneca de uma princesa da Disney negra Foto: Instagram/@simply_madisonjad | Reuters/Walt Disney Co/Handout

Um vídeo de uma garota ganhando uma boneca da princesa Tiana, personagem do filme da Disney A Princesa e o Sapo, está viralizando na internet. Madison Jade tem três anos e recebeu a boneca como presente da sua mãe na última sexta-feira, 13, ao sair da escola.

A garota, que é negra como a princesa da Disney, logo chama a atenção para o fato das duas terem a mesma cor de pele. “Eu amo muito ela porque ela tem pele cor de chocolate como eu”, se emociona a garota no vídeo. A mãe de Madison, Janess Strickland, disse em entrevista para a emissora ABC que comprou a boneca após um colega de sala da sua filha perguntar a ela porque a pele dela era mais escura.

“Ele foi inocente, tem três anos também. Não acho que perguntou com alguma malícia por trás. Só disse a ela que a pele dela é bonita e é o que a torna especial”, disse Janness. “Falei que existem princesas com pele com cor de chocolate como ela”, continuou.

