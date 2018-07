Garota leva avô para comer no McDonald's pela primeira vez e relato emociona

Fernanda Cristina e o avô Foto: Reprodução/Facebook Fernanda Cristina

A jovem Fernanda Cristina, de 16 anos, passou maquiagem, colocou uma roupa de festa e foi buscar seu avô em casa na sexta-feira, 3, à noite. Ele tinha feito a barba, passado perfume e estava ansioso para sair desde as 18h. A ocasião era a primeira refeição dele em um McDonald's.

Fernanda teve a ideia quando levou um lanche para comer na casa do avô e dividiu o sanduíche com ele. "[O McDonald's] fica a exatamente três minutos de casa, está lá há quatro anos. Por que nunca passou pela minha cabeça te levar antes?", escreveu a garota no Facebook, num post que viralizou.

Ela explicou como o gesto simples fez uma diferença enorme para o avô. "Foi gratificante te ver experimentar todos os molhos possíveis e ver que você gostou tanto da ideia de comer batata com sorvete que comeu de novo." Alguns dias depois, eles fizeram uma transmissão ao vivo na rede social para agradecer o carinho dos internautas que haviam comentado e compartilhado a história. "Foi coisa de outro mundo isso que você fez comigo", ele disse à neta.

Leia o post e veja o vídeo a seguir:

Em janeiro, a rede Burger King lançou uma promoção para unir os 'coroas' aos jovens. O King Senior é vendido exclusivamente para consumidores com 70 anos ou mais, e vem com dois combos do sanduíche Whopper pelo preço de um. A ideia é que os idosos saiam mais frequentemente, com companhia.