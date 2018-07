Garota faz ensaio romântico com frango frito

Elyse Chelsea Clark fez um ensaio fotográfico mostrando seu amor por frango frito. Foto: sharonang/Pixabay

Se você acha que a internet não pode mais te surpreender, espere. Ela sempre consegue.

Elyse Chelsea Clark fez o melhor ensaio fotográfico dos últimos tempos com o grande amor de sua vida: o frango frito.

As quatro fotos publicadas por Elyse fazem parte do álbum 'Finalmente noiva!' no seu Facebook. A publicação viralizou e teve mais de 1,6 mil reações e 2,4 compartilhamentos.

Confira o álbum abaixo: