Garota 'brinca' de ser repórter e mostra problemas de bairro em Ribeirão Preto

A adolescente Mirella Archangelo brinca de repórter e faz reportagem denunciando falhas nas vias públicas. Foto: Imagem cedida por Amanda Salles

Com 11 anos recém-completados em novembro deste ano, Mirella Archangelo usou um microfone de isopor para abordar o assunto das graves falhas das vias públicas em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A mãe gravou tudo, e o vídeo - o primeiro de três, até o momento - viralizou e chamou a atenção de emissoras de TV.

O microfone foi um presente de aniversário usado quase que imediatamente. Segundo a mãe de Mirella, a tatuadora Amanda Salles, diante do microfone veio a ideia de gravar um vídeo de denúncia contra o descuido da via pública na região. “Quando chove fica tudo alagado, e quando está seco fica cheio de pedra e poeira”, relatou a familiar em entrevista ao E+.

Amanda contou que o vídeo foi gravado uma única vez, e o máximo de planejado foi que a repórter seria Mirella e o irmão cairia de bicicleta - para reforçar a ideia de buraco. “Ela falou tudo na hora, sem ensaio”. A mãe gravou o primeiro vídeo e, ao compartilhar no grupo de WhatsApp da família, decidiu que divulgaria o material, que foi para as redes sociais e para o WhatsApp do jornal local, que entrou em contato. A repercussão foi muito maior que o esperado, diz a mãe.

Para Mirella, que também deu entrevista por telefone a esta reportagem, o episódio mudou sua vida. Antes queria ser professora, agora sonha com jornalismo. “Gostei muito do que falei, e vou ajudar melhor o próximo se divulgar as informações”.

A garota já é reconhecida na rua e até foi chamada por um vizinho para gravar um vídeo denunciando o vazamento de água, cujo conserto também foi postergado pela prefeitura. Na escola, Mirella conta, todos a reconhecem e dizem que é pra ela continuar com as gravações.

Após o primeiro vídeo, a prefeitura de Ribeirão Preto deu um prazo de 45 dias para concluir a manutenção da via. Passado este período, nada foi feito e MIrella gravou um novo vídeo. "Será que vou ter que deixar meu jornalismo de lado para virar prefeita?"

Uma emissora de TV voltou ao local para novamente divulgar a falha. Mirella fez parte, como repórter. “Foi muito bom conhecer o que eles usam. Usei o ponto eletrônico e ouvia as conversas dos jornalistas, sabia quando estava em comercial e quando era para a gente entrar ao vivo”. Em seu perfil no Facebook, gerenciado pela mãe, há fotos da garota com os irmãos e a equipe da imprensa já graduada.

São três os irmãos de Mirella. Peterson, de 8 anos, que adora fotografar e brinca com uma filmadora de papelão, Pablo, de 8 anos, e Marjorie, de 6 anos. Hoje a mãe filma os quatro, inclusive a encenação de Peterson como o cinegrafista.

Atualização às 16h59. A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Ribeirão Preto, que esclareceu alguns pontos em nota: "Do ponto de vista técnico, o local já foi analisado e precisa de recapeamento (não apenas do emergencial tapa-buraco), trabalho que deve ser feito no primeiro trimestre de 2018. Os recursos já estão garantidos e a licitação será aberta em janeiro. O trabalho não foi feito ainda por absoluta falta de recursos, já que a atual gestão herdou uma dívida de quase R$ 2 bilhões (entre flutuante e fundada), para um orçamento de R$ 2,9 bilhões. A dívida está equacionada e os compromissos de curto prazo hoje são inferiores a R$ 10 milhões. Tudo conseguido com muita austeridade. Apenas com a redução de servidores de livre nomeação a economia foi de 30%, em comparação com o ano passado".